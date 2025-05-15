В Иркутске временно ограничат движение на улице Грязнова

В Иркутске с шести вечера 16 мая до восьми вечера 25 мая полностью перекроют проезд по улице Грязнова в районе дома № 3. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, в этот период переулок Пионерский будет работать в одностороннем режиме — движение разрешено только в направлении улицы Киевской.