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В Иркутске временно ограничат движение на улице Грязнова

Движение ограничат из-за ремонта теплосетей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с шести вечера 16 мая до восьми вечера 25 мая полностью перекроют проезд по улице Грязнова в районе дома № 3. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, в этот период переулок Пионерский будет работать в одностороннем режиме — движение разрешено только в направлении улицы Киевской.

— Ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях, — поделились в администрации.

Водителям советуют заранее выбирать объездные маршруты и внимательно следить за дорожными знаками. После завершения ремонтных работ движение будет восстановлено в полном объёме.