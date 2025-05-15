В Набережных Челнах начали ремонтировать проспект Яшьлек

Работы проводятся на участке протяженностью 2,2 км — от проспекта Мира до проспекта Чулман. Дорога имеет четыре полосы движения.
Планируется уложить около 80 тыс. кв. м высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также в рамках проекта обновят тротуары площадью более 12 тыс. кв. м, заменив при этом 3,5 тыс. пог. м монолитного бортового камня и свыше 8 тыс. пог. м тротуарного бордюра.
Для повышения безопасности дорожного движения установят 131 дорожный знак и нанесут разметку.
На данный момент завершены работы по демонтажу люков смотровых колодцев и фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Общий объем выполненных работ оценивается примерно в 11%.