В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии

«Когда мы смотрим Википедию, когда не видим там возрастной шкалы… явное искажение исторической правды (на Википедии)… надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс», — сказала она на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», социальные сети и видеоигры при комитете по защите семьи.