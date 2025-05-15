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В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии

Останина: Википедия искажает историю, нужно поставить вопрос о ее блокировке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Онлайн-энциклопедия «Википедия» искажает историческую правду, нужно ставить вопрос о ее блокировке, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.

«Когда мы смотрим Википедию, когда не видим там возрастной шкалы… явное искажение исторической правды (на Википедии)… надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс», — сказала она на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», социальные сети и видеоигры при комитете по защите семьи.