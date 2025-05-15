Участников ПМЭФ-2025 обяжут сдать тест на COVID-19

Напомним, ПМЭФ-2025 пройдет в период с 18 по 21 июня. Его программа предусматривает не только закрытые деловые сессии, но и события, доступные для горожан. Так, например, они смогут посетить Фестиваль культуры «Петербургские сезоны», в рамках которого запланировали концерт на Дворцовой площади.