Участников ПМЭФ-2025 обяжут сдать тест на COVID-19

Участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обяжут сдать тест на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.
— Санитарно-эпидемиологические требования в рамках делового мероприятия сохраняются в прежнем объеме. Обязательным условием посещения площадки остается наличие отрицательного теста на коронавирус, — говорится в сообщении.
Для этого в аэропорту, гостиницах, местах общественного питания, а также на железнодорожных вокзалах усилят санитарный контроль.
Тем временем Петербург продолжает активно готовиться к проведению ПМЭФ-2025. Вице-губернатор и руководитель администрации губернатор города Валерий Москаленко заявил, что все мероприятия идут в соответствии с графиком. Кроме того, завершается работа над концепцией стенда Петербурга, который входит в число самых посещаемых на полях форума.
Напомним, ПМЭФ-2025 пройдет в период с 18 по 21 июня. Его программа предусматривает не только закрытые деловые сессии, но и события, доступные для горожан. Так, например, они смогут посетить Фестиваль культуры «Петербургские сезоны», в рамках которого запланировали концерт на Дворцовой площади.