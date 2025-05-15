Бассейн под открытым небом появится во дворе бани в центре Минска. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал директор предприятия «Городские бани» Анатолий Марченко.
По его словам, в бане № 8, которая находится на улице Веры Хоружей, ремонтные работы проводятся в женском отделении. Однако главное изменение состоит в том, что во дворе бани появится бассейн.
— Его размеры — 15 м на 5 м, а глубина — 1,5 м. Над бассейном будет установлен раздвижной купол из поликарбоната, — пояснил Марченко.
По словам специалисты, в теплую погоду бассейн будет принимать посетителей под открытым небом. Он уточнил, что из мужского и женского отделений бассейна будет предусмотрен проход по остекленной галерее, где пол с подогревом.
Директор заметил, что температура воды в бассейне будет выше стандартной — 30−31 градус, что окажется комфортным и в морозную погоду.
— Откроют бассейн к началу осени, — сообщил директор предприятия «Городские бани» Анатолий Марченко.
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