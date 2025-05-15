Из-за ночного ливня на улице Генерала Рыленко в Уфе образовалась промоина

Сегодня ночью, 15 мая, в Уфе сильные дожди привели к частичному размыву грунта на склоне улицы Генерала Рыленко. Как сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, в месте соединения лестницы с пешеходным тротуаром образовалась промоина.
Для обеспечения безопасности на опасном участке уже установлены предупредительные сигнальные ленты. В городском Управлении гражданской защиты прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были определены меры по ликвидации последствий стихии.
По словам Нурдавлятова, сегодня на место аварии выйдут специалисты подрядной организации для устранения повреждений. Чиновник обратился к жителям с просьбой избегать этот участок, особенно родителям с детьми, до полного завершения восстановительных работ.
— Ситуацию держим на контроле, — заверил глава районной администрации.
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