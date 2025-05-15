Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на Волге

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на 132 очистных сооружениях в ходе проверок результатов федерального проекта «Оздоровление Волги», сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
«Росприроднадзор подвёл итоги проверок очистных сооружений, построенных по федеральному проекту “Оздоровление Волги”. Проверено 132 сооружения. Результаты следующие: выявлено 1471 нарушение в области экологии, 418 из них — нарушения по воде. В среднем по 10 нарушений на каждый объект», — написала Родионова в своем Telegram-канале.
Глава Росприроднадзора подчеркнула, что по всем случаям возбуждены административные дела, выданы предписания и рассчитывается ущерб природе.
По ее словам, больше всего нарушений сотрудники ведомства выявили в Ярославской области (173), Самарской (54), в Чувашии (50) и Марий Эл (45).
«Ни одно из проверенных сооружений не было верифицировано по результатам первичной проверки. Чтобы достичь нормативных показателей очистки, требовались дополнительные работы. Как её выполнить корректно — описали в рекомендациях для предприятий», — добавила глава ведомства.
Радионова также назвала субъекты, в которых очистные сооружения сегодня работают в пределах нормативов, — это Москва, Подмосковье и Татарстан.
Целью федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология», было улучшение экологического состояния реки за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод.