Росприроднадзор выявил 1471 нарушение в области экологии на Волге

«Росприроднадзор подвёл итоги проверок очистных сооружений, построенных по федеральному проекту “Оздоровление Волги”. Проверено 132 сооружения. Результаты следующие: выявлено 1471 нарушение в области экологии, 418 из них — нарушения по воде. В среднем по 10 нарушений на каждый объект», — написала Родионова в своем Telegram-канале.