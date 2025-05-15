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К казахстанцам обратились из-за SMS от 1414

В последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками eGov.kz и действуют от имени официального номера 1414. Об этом сегодня, 15 мая 2025 года, предупредили в АО «Национальные информационные технологии», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Они, как подчеркнули в «НИТ», стремятся получить личные данные казахстанцев и доступ к их телефону.

Не сообщайте код от 1414 третьим лицам. Мошенники могут позвонить вам (через WhatsApp) и попросить сообщить код из SMS. Это является психологической уловкой и делается для того, чтобы завоевать ваше доверие и отвлечь вас. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб, чтобы получить ваши персональные данные, утверждая, что это необходимо для решения различных проблем.

заявили в пресс-службе АО в четверг

Что важно знать:

Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам. Не переходите по подозрительным ссылкам. Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев. Если сомневаетесь — перезвоните в колл-центр 1414.

Что важно знать:

  • Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам.
  • Не переходите по подозрительным ссылкам.
  • Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев.
  • Если сомневаетесь — перезвоните в колл-центр 1414.

Полезные контакты:

  • 1414 — колл-центр;
  • 102 — сообщить о мошенничестве в полицию.

Важно: мы не используем бизнес-аккаунты и не рассылаем сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее). Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам.

Пресс-служба АО «НИТ»

Как обезопасить себя от действий мошенников?

  1. Установите лимиты на карты в банковских приложениях.
  2. Воспользуйтесь услугой «Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов» на портале eGov.kz или eGov Mobile.
  3. Получите персональный кредитный отчет через сервис Государственного кредитного бюро в eGov Mobile.
  4. В случае оформления займа без вашего ведома обратитесь в правоохранительные органы (МВД РК).
  5. Подайте заявление в организацию, выдавшую заем.
  6. При утере ключей ЭЦП необходимо не только выпустить новые ключи, но и отозвать утерянные (через сайт pki.gov.kz).
  7. Смените номер телефона в базе мобильных граждан при утрате доступа к старому.

Если вы все же столкнулись с правонарушениями, связанными с мошенничеством, просим обратиться по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба АО «НИТ»