К казахстанцам обратились из-за SMS от 1414

Они, как подчеркнули в «НИТ», стремятся получить личные данные казахстанцев и доступ к их телефону.
Не сообщайте код от 1414 третьим лицам. Мошенники могут позвонить вам (через WhatsApp) и попросить сообщить код из SMS. Это является психологической уловкой и делается для того, чтобы завоевать ваше доверие и отвлечь вас. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, операторов связи, госорганов, техподдержки или курьерских служб, чтобы получить ваши персональные данные, утверждая, что это необходимо для решения различных проблем.
Что важно знать:
Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам. Не переходите по подозрительным ссылкам. Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев. Если сомневаетесь — перезвоните в колл-центр 1414.
Что важно знать:
- Код из SMS от 1414 и ЭЦП-ключи нельзя передавать третьим лицам.
- Не переходите по подозрительным ссылкам.
- Не устанавливайте сторонние приложения по просьбе незнакомцев.
- Если сомневаетесь — перезвоните в колл-центр 1414.
Полезные контакты:
- 1414 — колл-центр;
- 102 — сообщить о мошенничестве в полицию.
Важно: мы не используем бизнес-аккаунты и не рассылаем сообщения пользователям в мессенджерах (WhatsApp, Signal, Viber и так далее). Берегите свои данные. Доверяйте только официальным источникам.
Как обезопасить себя от действий мошенников?
- Установите лимиты на карты в банковских приложениях.
- Воспользуйтесь услугой «Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов» на портале eGov.kz или eGov Mobile.
- Получите персональный кредитный отчет через сервис Государственного кредитного бюро в eGov Mobile.
- В случае оформления займа без вашего ведома обратитесь в правоохранительные органы (МВД РК).
- Подайте заявление в организацию, выдавшую заем.
- При утере ключей ЭЦП необходимо не только выпустить новые ключи, но и отозвать утерянные (через сайт pki.gov.kz).
- Смените номер телефона в базе мобильных граждан при утрате доступа к старому.
Если вы все же столкнулись с правонарушениями, связанными с мошенничеством, просим обратиться по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции.