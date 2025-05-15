Уфимец проглотил ключи, скрепки, булавку и проволоку

Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, пациент обратился в приемный покой медучреждения с жалобами на боли в животе. По результатам обследований в толстой кишке у него обнаружили проволоки, скрепки длиной 47, 62 и 90 мм. В желудке же находились булавка и проволока. Мужчину госпитализировали в отделение гнойной хирургии для оперативного лечения.