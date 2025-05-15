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Уфимец проглотил ключи, скрепки, булавку и проволоку

Врачи больницы скорой медпомощи в Уфе помогли пациенту, проглотившему ключи, скрепки, булавку и проволоку.

Источник: Башинформ

Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, пациент обратился в приемный покой медучреждения с жалобами на боли в животе. По результатам обследований в толстой кишке у него обнаружили проволоки, скрепки длиной 47, 62 и 90 мм. В желудке же находились булавка и проволока. Мужчину госпитализировали в отделение гнойной хирургии для оперативного лечения.

Хирурги провели операцию и удалили инородные тела. Во время хирургического вмешательства была проведена контрольная рентгенография.

Пациент уже восстановился и был выписан из больницы.