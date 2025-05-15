Собянин: Строительство ж/д путепровода на северо-востоке Москвы завершится в этом году

«За счет целого ряда локальных мероприятий, новых проездов, реконструкции улиц и путепровода через железную дорогу создаем, по сути дела, дублер Алтуфьевского шоссе, что, конечно, разгрузит эту трассу и улучшит транспортную ситуацию для 400 тыс. москвичей. Объект, который, казалось бы, локальный, на самом деле очень важный и нужный. Работа тяжелая, сложная, кропотливая, но мы ее должны закончить уже в этом году», — сказал Собянин.
Председатель совета директоров ГК «ЕКС», ведущей строительство путепровода, Максим Крылов доложил, что объект будет готов к запуску движения уже в октябре.
«На сегодняшний день на строительной площадке задействованы 250 человек и более 30 единиц техники. Работы выполняются в круглосуточном режиме, и уже к октябрю месяцу мы будем готовы выполнить поставленную задачу и передать данный объект для пуска движения», — сказал Крылов.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новый четырехполосный путепровод длиной 135 м, строящийся над путями Медведковской грузовой ветки, свяжет ул. Костромская и Юрловский проезд на северо-востоке Москвы. Помимо возведения путепровода проект предусматривает строительство и реконструкцию 3,3 км дорог. Для удобства пешеходов возведут подземный переход. На данный момент строительная готовность объекта составляет 36%.
В настоящее время также ведется строительство дороги-связки длиной около 1 км между Юрловским проездом и ул. Сельскохозяйственная. Завершить эти работы планируется в 2026 году.
Кроме того, в материалах сообщается, что с 2011 года за счет бюджета Москвы построено и реконструировано 26 автодорожных путепроводов через железнодорожные пути. Всего в 2025—2027 годы планируется построить 265,5 км дорог, 50 искусственных сооружений и 51 пешеходный переход.