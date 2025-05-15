Собянин: Строительство ж/д путепровода на северо-востоке Москвы завершится в этом году

«За счет целого ряда локальных мероприятий, новых проездов, реконструкции улиц и путепровода через железную дорогу создаем, по сути дела, дублер Алтуфьевского шоссе, что, конечно, разгрузит эту трассу и улучшит транспортную ситуацию для 400 тыс. москвичей. Объект, который, казалось бы, локальный, на самом деле очень важный и нужный. Работа тяжелая, сложная, кропотливая, но мы ее должны закончить уже в этом году», — сказал Собянин.