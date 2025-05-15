40 лет назад Горбачев в Ленинграде призвал всех перестроиться

Открытые в Сибири месторождения (например, Самотлор) вкупе с ростом цен на нефть в 1970-х позволяли Советскому Союзу получать дешевую валюту. Однако из-за перепроизводства нефти и серии нефтяных кризисов цены на «черное золото» упали. И плановая экономика, заточенная под нужды военно-промышленного комплекса, в начале 80-ых стала чахнуть. Для простого советского гражданина это обернулось дефицитом — когда деньги были, а купить на них было нечего. Потому что не производили нужные товары или производили их довольного невысокого качества. ~Анекдот про «советскую жужжалку для уха» знают все — не жужжит и в ухо не лезет.~