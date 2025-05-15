Белорусский онколог предупредил о риске меланомы из-за солярия

Жуковец отметил, что был период, когда люди довольно часто увлекались загаром. Он добавил, что сеть салонов, предлагающих услуги загара в соляриях, стала увеличиваться. Онколог подчеркнул, что, в связи с этим, увеличивалось и количество впервые заболевших меланомой.