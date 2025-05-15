Белорусский онколог предупредил о риске меланомы из-за солярия. Подробности рассказал БелТА заведующий кафедрой онкологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета Александр Жуковец.
— Двадцать минут в капсуле «искусственного солнца» приравнивается к 4 часам непрерывного загара при естественном солнце, это очень много, — обращает внимание врач.
Жуковец отметил, что был период, когда люди довольно часто увлекались загаром. Он добавил, что сеть салонов, предлагающих услуги загара в соляриях, стала увеличиваться. Онколог подчеркнул, что, в связи с этим, увеличивалось и количество впервые заболевших меланомой.
— В погоне за бронзовым оттенком кожи люди злоупотребляли этими услугами. К счастью, в настоящее время ажиотаж на солярии спал, — рассказал врач-онколог.
Он пояснил, что в мире заболеваемость меланомой растет и Беларусь здесь не является исключением. По словам Александра Жуковца, в стране уровень заболеваемости небольшой, но озабоченность вызывают темпы роста.
— Например, если в 2022 году было чуть больше тысячи случаев такого рака, то в 2023-м — уже 1159 случаев, — уточнил врач.
Онколог советует периодически проверять кожу, начиная со школьного возраста. Он обращает внимание, что меланома, которая была диагностирована в нулевой и первой стадии, хорошо лечится в Беларуси.
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