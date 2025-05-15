В Самаре началось строительство второго тоннеля под ж/д на трассе «Центральной»

На автомагистрали «Центральной» стартовало строительство второй части тоннельного путепровода под железной дорогой в районе станции «Дачной» в Самарской области. Об этом сообщили в областном правительстве.
Перед началом работ железнодорожные пути временно перенесли на уже готовую часть конструкции. После завершения проекта рельсы вернут на прежнее место.
Новый тоннель длиной 66 метров и шириной более 32 метров станет частью проезжей части, проходящей под ж/д. Сейчас идут земляные работы и устройство фундамента.
Общий участок трассы от Обводной дороги Самары до Петра Дубравы строится с конца 2022 года. Готовность объекта — более 75%. Завершение намечено на ноябрь 2025 года.
На 12 км уже уложен верхний слой асфальта, завершено строительство тоннеля на ул. Садовой, продолжаются работы по обустройству тротуаров, ливневой канализации и установке шумозащитных экранов.
Ранее прокуратура подала в суд на министерство транспорта Самарской области, требуя отремонтировать региональные дороги в Елховском районе.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!