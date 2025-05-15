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В поселке Мишелевка открылась новая врачебная амбулатория

Торжественное событие посетили депутаты Заксобрания Приангарья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Мишелевка Усольского района начала работу новая амбулатория. В торжественном открытии участвовали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, мэр района Виталий Матюха, главный врач Усольской городской больницы Наталья Мельникова, представители местных администрации и Думы.

О том, насколько важен этот новый объект здравоохранения для поселка рассказала заведующая участковой больницей Нелля Кияницкая. До появления амбулатории, врачи участковой больницы Мишелевки вели прием пациентов в трех отдельных зданиях, приспособленных под оказание медицинской помощи. Причем то, где находился дневной стационар, пострадало от пожара, медикам приходилось работать в холоде и сырости. По мнению руководителя, наличие комфортных условий не только порадует сотрудников и посетителей, но и позволит привлечь новых специалистов. Обслуживать в новой амбулатории будут более 5 тысяч человек. Здесь будут работать кабинеты физиотерапии, массажный, процедурный, расположатся палаты дневного стационара и отделение скорой помощи.

Председатель Заксобрания Александр Ведерников напомнил о том, что в Приангарье уделяется особое внимание развитию первичного звена здравоохранения.