В поселке Мишелевка открылась новая врачебная амбулатория

О том, насколько важен этот новый объект здравоохранения для поселка рассказала заведующая участковой больницей Нелля Кияницкая. До появления амбулатории, врачи участковой больницы Мишелевки вели прием пациентов в трех отдельных зданиях, приспособленных под оказание медицинской помощи. Причем то, где находился дневной стационар, пострадало от пожара, медикам приходилось работать в холоде и сырости. По мнению руководителя, наличие комфортных условий не только порадует сотрудников и посетителей, но и позволит привлечь новых специалистов. Обслуживать в новой амбулатории будут более 5 тысяч человек. Здесь будут работать кабинеты физиотерапии, массажный, процедурный, расположатся палаты дневного стационара и отделение скорой помощи.