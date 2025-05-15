Почти половина автомобильных дорог Молдовы находятся в плачевном состоянии. Об этом официально заявляют представители Министерства инфраструктуры и Государственной администрации дорог, подчеркивая, что острый дефицит финансирования фактически парализовал системный ремонт и модернизацию дорожной сети, сообщает vesti24.md.
Согласно последним данным, 45% всех дорог в стране находятся в плохом или крайне плохом состоянии, при этом улучшения инфраструктуры идут крайне медленно: за последние три года доля качественных дорог выросла лишь на 11%.
«Более 40% дорог, находящихся под управлением Государственной администрации дорог — а это почти 6000 километров — находятся в плохом или очень плохом состоянии. Отсутствие надлежащих работ по содержанию привело к ускоренному разрушению покрытия», — отметил директор Госадминистрации дорог Серджиу Бежан.
Ведомство признает: выделяемого бюджета хватает лишь на минимальные работы, что делает невозможным капитальный ремонт или строительство новых участков.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В самоубийстве авиадиспетчера в Кишиневе провластные СМИ тут же нашли «руку СССР»: «Слава Богу, что он не развернул не туда самолеты и не погибли сотни людей» — мнение авиатора.
В наших высших сферах главное достоинство — не профессионализм и порядочность, а ненависть ко всему советскому и заточенность на «румынизме» и поклонении перед Западом (далее…).
Жуткая трагедия в Кишиневе: Девушка после ссоры с молодым человеком бросилась под колеса автомобилей — спасти ее не удалось.
Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия (далее…).
Каша без молока, суп из костей и хлеб с жареным луком: Чем в условиях крайней нищеты жители Молдовы вынуждены кормить своих детей.
Три истории семей, которые находятся на грани абсолютной бедности и нищеты (далее…).