Ключи, скрепка, булавка и проволока: уфимец проглотил металлические предметы и попал в больницу

В Уфе врачи Республиканской больницы скорой медицинской помощи провели операцию по извлечению множества металлических предметов из пищеварительного тракта пациента. Как сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мужчина поступил в приемное отделение с жалобами на сильные боли в животе.
Обследование выявило в толстой кишке пациента три металлические скрепки длиной 47, 62 и 90 миллиметров, а в желудке — булавку и проволоку. Мужчину госпитализировали в отделение гнойной хирургии, где хирурги провели операцию по удалению инородных тел.
Как отметил Рахматуллин, во время операции проводилась контрольная рентгенография для полного удаления всех опасных предметов. После проведенного лечения пациент восстановился и был выписан из медицинского учреждения.
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