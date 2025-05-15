Полицейские изъяли у прикамца кусты конопли

Сотрудники уголовного розыска получили информацию, что один из жителей с. Ошья Куединского района хранит у себя предположительно наркосодержащие растения. Правоохранители установили, что молодой человек 2004 года рождения выращивал в своем доме кусты конопли. В комнате с растениями он установил климат-контроль и дополнительное освещение. Всего полицейские обнаружили и изъяли 13 кустов. Экспертиза выявила, что растения содержат наркотическое средство. Фигуранта задержали, расследование продолжается.