Белорусский врач высказался о шампунях против выпадения волос

Белорусский врач, хирург-трансплантолог волос, дерматовенеролог Сергей Козленко высказался о шампунях против выпадения волос, передает БелТА.
Специалист заметил, что сейчас много шампуней. Кроме того, некоторые из компаний дают агрессивную рекламу, заявляя, что волосы за неделю восстановятся или же перестанут выпадать.
— Это, к сожалению, не всегда так, — отмечает врач.
По его словам, есть шампуни, в состав которых входят вещества с доказанной эффективностью. К примеру, кетоконазол — противогрибковый компонент. Вместе с тем кофеин улучшает кровообращение кожи головы из-за чего начинают расти активнее волосяные фолликулы. Врач назвал витамин В3, который все знают как никотиновую кислоту. Он также расширяет сосуды.
Дерматовенеролог, говоря про микроэлементы, советует принимать их внутрь, так как через барьер кожи головы они не проходят к волосяным фолликулам. На вопрос о том, можно ли остановить облысение, Сергей Козленко подчеркнул:
— В некоторых случаях — да. Порой его можно если не остановить, то замедлить.
Врач уточняет, что если речь идет про андрогенетическую алопецию, то полностью процесс остановить нельзя. Он добавляет, что процесс самостоятельно приостанавливается примерно к 50 годам, когда у мужчины падает гормональный фон.
Специалист обращает внимание, что если пациент обращается на ранней стадии, когда у него волосяные фолликулы еще не миниатюризировались в результате воздействия дигидротестостерона и сохранено кровообращение волосистой части головы, то, к примеру, с помощью миноксидила, финастерида можно остановить алопецию, восстановить функцию роста волос.
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