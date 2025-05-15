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Самарскую область ожидает мощная магнитная буря в 5 баллов в субботу 17 мая

В регионе вновь ожидается сильнейшая магнитная буря.

В регионе вновь ожидается сильнейшая магнитная буря. На этот раз, по данным портала my-calend, она пройдет 17 мая.

Возмущения в геомагнитном поле идут всю неделю, но самая сильная фаза начнется именно в субботу.

Ожидаемый уровень бури — 5 баллов. Метеочувствительным жителям может стать не по себе. Отмечаются следующие симптомы — головная боль, слабость, скачки давления вверх и вниз. Также, могут дать знать о себе хронические болезни.

Специалисты рекомендуют в таких случаях не перенапрягаться физически и ментально. Хорошее средство — свежий воздух и душевный покой.

Предположение, что магнитные бури влияют на организм человека высказывал ученые Александр Чижевский еще в 1936 году. В то время такая смелая гипотеза породила массу споров в научном сообществе.

Сейчас есть даже отдельный раздел биофизики, занимающийся вопросом влияния геомагнитных возмущений на живые организмы — гелиобиология.

Больше интересного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».