Офтальмологический дневной стационар открылся в Арзамасе

Новый офтальмологический дневной стационар начал работу в поликлинике № 3 ЦГБ Арзамаса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор медицинского информационного агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Теперь жители округа могут бесплатно по полису ОМС получить специализированную помощь при заболеваниях глаз.
В стационаре проводятся современные диагностические процедуры, включая оптическую когерентную томографию (ОКТ) глаза, а также выполняются интравитреальные инъекции (введение лекарственных препаратов непосредственно в глаз). Также оборудована операционная.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовало строительство медицинского центра на площади Советской.