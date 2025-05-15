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Офтальмологический дневной стационар открылся в Арзамасе

Жители округа могут бесплатно получить там помощь по полису ОМС.

Новый офтальмологический дневной стационар начал работу в поликлинике № 3 ЦГБ Арзамаса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор медицинского информационного агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Теперь жители округа могут бесплатно по полису ОМС получить специализированную помощь при заболеваниях глаз.

В стационаре проводятся современные диагностические процедуры, включая оптическую когерентную томографию (ОКТ) глаза, а также выполняются интравитреальные инъекции (введение лекарственных препаратов непосредственно в глаз). Также оборудована операционная.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовало строительство медицинского центра на площади Советской.