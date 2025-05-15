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Лавров рассказал, как молодежь воспринимает вещи, казавшиеся фантастикой

Лавров: многие вещи, казавшиеся фантастикой, воспринимаются молодежью простыми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Многие вещи, раньше казавшиеся фантастикой, воспринимаются современной молодежью простыми и неотъемлемыми, как манная каша с утра, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я тоже ловлю себя на мысли, что время-то идет. Современная молодежь, дети, уже по-другому воспринимают все. Для них многие вещи, которые нам казались фантастикой в их возрасте, — это просто, как манная каша с утра. Невозможно без них обойтись», — сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.

Как отметил министр, новые поколения создают новые образы жизни. Он обратил внимание, что сейчас дети в детских садах уже умеют, например, спокойно пользоваться смартфонами.

«Такие пословицы наши русские старые есть, когда пожилые люди встречаются, обсуждают молодежь, говорят, да, сейчас не то, вот раньше и трава была более зеленая, и вода была более мокрая, а вот лет через 50 будут встречаться нынешние мальчики и девочки и говорить да, в наше-то время и интеллект был искусственный, а сейчас вообще.», — добавил он.