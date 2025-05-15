Лавров рассказал, как молодежь воспринимает вещи, казавшиеся фантастикой

«Такие пословицы наши русские старые есть, когда пожилые люди встречаются, обсуждают молодежь, говорят, да, сейчас не то, вот раньше и трава была более зеленая, и вода была более мокрая, а вот лет через 50 будут встречаться нынешние мальчики и девочки и говорить да, в наше-то время и интеллект был искусственный, а сейчас вообще.», — добавил он.