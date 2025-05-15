У Госжилстройнадзора Башкирии появился новый руководитель

Профессиональный путь нового руководителя ведомства начался в 2000 году с должности оператора заправочной станции. За годы карьеры Саитов прошел путь от машиниста технологических насосов до руководящих должностей в нефтяной отрасли и строительной сфере. В 2016—2019 годах он занимался предпринимательской деятельностью, а с 2019 года работал в Контрольном управлении главы Башкирии, где занимал должности заведующего отделом и заместителя начальника управления.