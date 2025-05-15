У Госжилстройнадзора Башкирии появился новый руководитель

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Ильшата Саитова председателем Государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору — главным государственным жилищным инспектором региона.
Ильшат Анзамович родился 8 апреля 1980 года в селе Гублюкучуково Дюртюлинского района. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирскую академию государственной службы и управления, а также Уфимский университет науки и технологий.
Профессиональный путь нового руководителя ведомства начался в 2000 году с должности оператора заправочной станции. За годы карьеры Саитов прошел путь от машиниста технологических насосов до руководящих должностей в нефтяной отрасли и строительной сфере. В 2016—2019 годах он занимался предпринимательской деятельностью, а с 2019 года работал в Контрольном управлении главы Башкирии, где занимал должности заведующего отделом и заместителя начальника управления.
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