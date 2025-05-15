Сон-трава зацвела на Карельском перешейке

Стоит подчеркнуть, что прострел раскрытый является самым распространенным видом своего рода, однако в Ленинградской области он официально признан уязвимым и внесён в Красную книгу. Сокращение численности растения связано с интенсивной вырубкой лесных массивов, бесконтрольным сбором цветов для декоративных целей и попытками перенести его на садово-дачные участки.