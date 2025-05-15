«Газпром нефть» расширяет Лигу колледжей: студенты Омска получат доступ к инновационному образованию

Компания «Газпром нефть» объявила о расширении географии Лиги колледжей — масштабной инициативы в сфере среднего специального образования. Теперь образовательные программы проекта доступны студентам из новых регионов России, что позволит привлечь к участию сотни будущих специалистов. Инициатива, стартовавшая в Омске, теперь охватывает более 10 регионов страны.
Среди новых участников Лиги — Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники, одно из ведущих учебных заведений Приволжского федерального округа. Колледж будет готовить высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли по таким направлениям, как программирование, информационная безопасность, системное администрирование и другие современные IT-специальности.
Всего в Лиге колледжей сегодня участвуют более 20 учебных заведений нефтегазового профиля. Это одно из крупнейших образовательных сообществ в сфере среднего профессионального образования, охватывающее свыше 3 тысяч студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска, Ханты-Мансийска, Сочи и других городов.
В Омске партнерами Лиги колледжей стали четыре образовательных учреждения: Омский промышленно-экономический колледж, Сибирский казачий институт технологий и управления, Омский авиационный колледж им. Н. Е. Жуковского и колледж ОмГТУ. В тесном сотрудничестве с Омским нефтеперерабатывающим заводом (ОНПЗ) они готовят востребованных специалистов для нефтеперерабатывающего производства, таких как операторы технологических установок, машинисты компрессорных установок и лаборанты химического анализа.
Партнерство ОНПЗ с колледжами позволило значительно улучшить подготовку профильных специалистов. За последние два года предприятие нарастило практико-ориентированную составляющую обучения, при этом используются современные методики и увеличивается число стажировок для студентов почти в полтора раза. Для успешной адаптации будущих сотрудников к производственным условиям специалисты завода разработали уникальную программу практической подготовки на учебном полигоне предприятия.
«Омский НПЗ рассматривает сотрудничество с колледжами как основу формирования высококвалифицированного кадрового потенциала. Через системное партнерство в рамках Лиги колледжей мы адаптируем образовательные программы под реальные потребности производства. Такой подход позволяет нам готовить целеустремленных профессионалов, мотивированных на карьерный рост и способных решать сложные производственные задачи», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Расширение Лиги колледжей укрепляет позиции «Газпром нефти» как лидера в области развития системы среднего профессионального образования и создает новые возможности для молодых специалистов по всей России.