«Газпром нефть» расширяет Лигу колледжей: студенты Омска получат доступ к инновационному образованию

Партнерство ОНПЗ с колледжами позволило значительно улучшить подготовку профильных специалистов. За последние два года предприятие нарастило практико-ориентированную составляющую обучения, при этом используются современные методики и увеличивается число стажировок для студентов почти в полтора раза. Для успешной адаптации будущих сотрудников к производственным условиям специалисты завода разработали уникальную программу практической подготовки на учебном полигоне предприятия.