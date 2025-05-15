Строительство Западной хорды не затронет Кумженскую рощу в Ростове-на-Дону

Проект строительства «Западной хорды» в Ростове-на-Дону не затронет памятники культурного и исторического наследия, а также охранные территории. Об этом заявила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
По словам министра, в проекте будущих работ разработали специальный раздел, посвященный сохранности Кумженской рощи и комплекса Преполовенского прихода первой половины XIX — начала XX веков.
Раздел в документации был согласован донским комитетом по охране ОКН после государственной историко-культурной экспертизы.
— Запланированные к строительству участки находятся на отдалении от объектов культурного наследия от 10 до 180 метров. Трассу намерены проложить над Кумженской рощей. Перекрывать уже имеющиеся дороги новый объект не будет, — подчеркнула Алена Беликова.
На время строительства собираются установить специальные защитные ограждения, а спецтехнике запретят передвигаться рядом с историческими и культурными объектами. Также предусмотрены уклоны дороги, благодаря которым дождевая вода не будет попадать на охраняемые территории.
Напомним, в октябре 2024 года был завершен первый этап строительства трассы. Протяженность участка четырехполосной дороги составила 4,75 км. В рамках дальнейших работ должны создать еще 7,5 км пути. Западная хорда — заключительный участок Ростовского транспортного кольца.
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