Ветеранов будут привлекать к работе в качестве наставников, заявил Мишустин

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ветеранов труда и участников боевых действий планируют активно привлекать к работе в качестве наставников, этот институт должен внедряться не только в образовательных учреждениях, но и на предприятиях, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг он сообщил, что кабмин подготовил Концепцию развития наставничества и план мероприятий по ее реализации.
«К такой работе планируется широко привлекать ветеранов труда, участников боевых действий, представителей традиционных для России религиозных организаций. Внедряться институт наставничества должен не только в образовательных учреждениях всех уровней, но и на предприятиях, особенно тех, где собственники и руководители заинтересованы в молодых кадрах, хотят их удержать, мотивировать, чтобы они добились и профессиональных успехов», — подчеркнул Мишустин.