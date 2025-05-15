Ветеранов будут привлекать к работе в качестве наставников, заявил Мишустин

«К такой работе планируется широко привлекать ветеранов труда, участников боевых действий, представителей традиционных для России религиозных организаций. Внедряться институт наставничества должен не только в образовательных учреждениях всех уровней, но и на предприятиях, особенно тех, где собственники и руководители заинтересованы в молодых кадрах, хотят их удержать, мотивировать, чтобы они добились и профессиональных успехов», — подчеркнул Мишустин.