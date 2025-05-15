Нейросеть продемонстрировала, какой ростовчане видят дачу мечты

С приходом весеннего тепла и наступлением дачного сезона жители Ростовской области проявляют повышенный интерес к строительству коттеджей за городом. При этом они имеют определенные представления о том, как должна выглядеть идеальная дача. Так, например, Генеративная модель Сбера Kandinsky 3.1 обработала запросы пользователей сервиса Домклик и создала образы такой идеальной дачи. В число востребованных вариантов вошли «Дом у реки», «Дача за городом» и «Дача в черте города».
Как рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, спрос на индивидуальное жилищное строительство в донском регионе растет с началом дачного сезона. При этом средний возраст клиента, который берет ипотеку на ИЖС, составляет 35 лет. Более половины из заемщиков имеют одного ребенка, а треть — двоих детей. Это говорит о том, что ИЖС востребован среди тех, кто стремится создать комфортные условия для жизни семьи. Для этого были созданы государственные и региональные меры поддержки, такие как семейная и ИТ-ипотека, также предоставляются субсидии от регионального правительства.
Эксперты отмечают, в число самых привлекательных для покупки дач и домов входят Неклиновский район (из-за близости к Таганрогскому заливу и Миусскому лиману), Аксайский район (особенно, поселки Рассвет, Щепкин и Ковалевка), а также Кагальницкий район, поскольку он славится экологичностью и плодородной землей.
Отмечается также, что и в черте Ростова дачные участки пользуются популярностью. Те, кто хотят жить в спокойной обстановке с хорошей инфраструктурой, выбирают Северный и Западный жилые массивы, а также Александровку, где много лесов и скверов.