Нейросеть продемонстрировала, какой ростовчане видят дачу мечты

Как рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, спрос на индивидуальное жилищное строительство в донском регионе растет с началом дачного сезона. При этом средний возраст клиента, который берет ипотеку на ИЖС, составляет 35 лет. Более половины из заемщиков имеют одного ребенка, а треть — двоих детей. Это говорит о том, что ИЖС востребован среди тех, кто стремится создать комфортные условия для жизни семьи. Для этого были созданы государственные и региональные меры поддержки, такие как семейная и ИТ-ипотека, также предоставляются субсидии от регионального правительства.