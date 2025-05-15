Можно ли уволить сотрудника за частые болезни

Кроме того, поясняется, что расторжение трудового договора допускается по основанию, предусмотренному подпунктом 20 пункта 1 статьи 52 Кодекса (неявки работника на работу более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, за исключением случаев нахождения работника в отпуске по беременности и родам, а также если заболевание входит в перечень заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый уполномоченным государственным органом в области здравоохранения), после предъявления работником листа о временной нетрудоспособности.