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В Ростове начали проверку из-за проблем с жильем у ветерана боевых действий

Следователи в Ростове выясняют ситуацию с отсутствием жилья у ветерана боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверять информацию о медике и ветеране боевых действий, который не может получить положенное ему жилье. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

— Организована доследственная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

Следователи начали выяснять ситуацию после публикаций в соцмедиа. Предварительно, помощь потребовалась ветерану боевых действий, сейчас работающему врачом в одной из поликлиник Ростова-на-Дону.

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