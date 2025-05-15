В Ростове начали проверку из-за проблем с жильем у ветерана боевых действий

В Ростове-на-Дону начали проверять информацию о медике и ветеране боевых действий, который не может получить положенное ему жилье. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
— Организована доследственная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.
Следователи начали выяснять ситуацию после публикаций в соцмедиа. Предварительно, помощь потребовалась ветерану боевых действий, сейчас работающему врачом в одной из поликлиник Ростова-на-Дону.
Подпишись на нас в Telegram.