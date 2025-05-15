В Самаре реорганизуют школу № 121 — на ее базе откроют детский сад

Самара готовится к очередным изменениям в сфере образовательной инфраструктуры.
Согласно постановлению городской администрации, на улице Волгина планируется открытие нового дошкольного учреждения, которое начнет свою работу на территории существующей школы.
Постановление предусматривает изменение организационной структуры муниципального бюджетного образовательного учреждения (МБОУ) школа № 121, расположенного по адресу ул. Волгина, дом 110.
В рамках реформы предполагается выделение дошкольных групп и создание отдельного юридического лица — муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ) «Детский сад № 6».
Основная цель данной меры — повысить эффективность использования имеющихся материальных ресурсов образовательных учреждений города. Об этом сообщает «КП-Самара».
Согласно предоставленным данным, новый детский сад разместится по адресу: ул. Волгина, д. 112А, который станет одновременно юридическим и фактическим местом расположения учреждения.
После завершения процесса реорганизации профильная деятельность и название самой школы останутся неизменными.
Городской департамент образования получил поручение завершить подготовку всех необходимых документов в срок не позднее трех месяцев.
Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!