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В Самаре трамвай пропустил на пути семейство уточек

Милое видео быстро распространилось по Сети.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

Случай произошел в центре населенного пункта, возле Загородного парка. На кадрах в Telegram-канале «Самара ДТП» мама-утка ведет потомство по рельсам перед стоящим трамваем. Очевидцы рассказывают, что после внезапной приостановки транспорта пассажиры не выражали недовольство — наблюдали за птицами и улыбались.

«Они так уверенно шли по рельсам, будто знали, что трамвай их пропустит. Вагоновожатый, видимо, тоже почувствовал что-то волшебное в этой сцене и остановил поезд, а потом помог уточкам», — поделились впечатлениями самарцы.

Ранее в Швейцарии на дороге зафиксировали утку, которая превысила скорость.