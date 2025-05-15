В Самаре трамвай пропустил на пути семейство уточек

Случай произошел в центре населенного пункта, возле Загородного парка. На кадрах в Telegram-канале «Самара ДТП» мама-утка ведет потомство по рельсам перед стоящим трамваем. Очевидцы рассказывают, что после внезапной приостановки транспорта пассажиры не выражали недовольство — наблюдали за птицами и улыбались.
«Они так уверенно шли по рельсам, будто знали, что трамвай их пропустит. Вагоновожатый, видимо, тоже почувствовал что-то волшебное в этой сцене и остановил поезд, а потом помог уточкам», — поделились впечатлениями самарцы.
Ранее в Швейцарии на дороге зафиксировали утку, которая превысила скорость.