Из Иркутской области в зону СВО передадут 80 машин

Из Иркутской области в зону спецоперации передадут 80 автомобилей «Нива». Как сообщили в пресс-службе Народного фронта региона, ключи передаст военнослужащим губернатор Игорь Кобзев вместе с руководителем областного отделения НФ Еленой Зубун. Техника, укомплектованная дополнительными комплектами резины, будет распределена между 27 подразделениями, где служат бойцы из Приангарья, на курском, донецком и луганском направлениях.