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Из Иркутской области в зону СВО передадут 80 машин

Техника будет распределена между 27 подразделениями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутской области в зону спецоперации передадут 80 автомобилей «Нива». Как сообщили в пресс-службе Народного фронта региона, ключи передаст военнослужащим губернатор Игорь Кобзев вместе с руководителем областного отделения НФ Еленой Зубун. Техника, укомплектованная дополнительными комплектами резины, будет распределена между 27 подразделениями, где служат бойцы из Приангарья, на курском, донецком и луганском направлениях.

— Ранее в апреле бойцы получили 10 новых Нив, а в декабре прошлого года — 86, — поделились в Народном фронте.

Параллельно проходит 22-я гуманитарная миссия иркутского отделения Народного фронта в зону СВО. Бойцам направляют квадрокоптеры и средства защиты от дронов. Кроме того, в апреле железнодорожным транспортом в Ростов была отправлена партия из 17 подержанных автомобилей, собранных организациями и жителями региона.