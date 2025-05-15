В России появился первый препарат для лечения рака носоглотки

«Первая партия оригинального инновационного препарата “Арейма” (камрелизумаб) поступила на российский рынок. Препарат был зарегистрирован в стране в ноябре 2024 года для терапии рака носоглотки и пищевода. Он стал прорывом в лечении рака носоглотки, для которого до этого была доступна только химиотерапия». — рассказали в компании.