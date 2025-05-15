В России появился первый препарат для лечения рака носоглотки

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Первый иммуноонкологический препарат для лечения рака носоглотки стал доступен российским пациентам, до этого была доступна только химиотерапия, сообщили журналистам в пресс-службе «Петровакс Фарм».
«Первая партия оригинального инновационного препарата “Арейма” (камрелизумаб) поступила на российский рынок. Препарат был зарегистрирован в стране в ноябре 2024 года для терапии рака носоглотки и пищевода. Он стал прорывом в лечении рака носоглотки, для которого до этого была доступна только химиотерапия». — рассказали в компании.
Там отметили, что этот таргетный препарат способен существенно улучшить прогнозы пациентов с раком носоглотки и пищевода, так как обладает рядом преимуществ по сравнению с лекарственными средствами предыдущего поколения.