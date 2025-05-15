Из-за нарушения антикоррупционного законодательства депутата сельсовета из Башкирии лишили полномочий

Прокуратура Кушнаренковского района Башкирии добилась досрочного прекращения полномочий депутата Шариповского сельсовета за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки установлено, что депутат своевременно не представила сведения о доходах за себя и супруга. Прокуратура внесла представление председателю Совета сельского поселения с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народной избранницы.
Хотя изначально депутату было объявлено предупреждение, прокуратура обжаловала это решение в суде. Инстанция признала доводы надзорного органа обоснованными и постановила досрочно прекратить полномочия депутата в связи с утратой доверия.
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