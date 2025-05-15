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Из-за нарушения антикоррупционного законодательства депутата сельсовета из Башкирии лишили полномочий

В Башкирии депутата сельсовета отправили в отставку в связи с утратой доверия.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кушнаренковского района Башкирии добилась досрочного прекращения полномочий депутата Шариповского сельсовета за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что депутат своевременно не представила сведения о доходах за себя и супруга. Прокуратура внесла представление председателю Совета сельского поселения с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народной избранницы.

Хотя изначально депутату было объявлено предупреждение, прокуратура обжаловала это решение в суде. Инстанция признала доводы надзорного органа обоснованными и постановила досрочно прекратить полномочия депутата в связи с утратой доверия.

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