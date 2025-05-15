С 15 мая стартовало голосование за самое красивое село Воронежской области

С четверга, 15 мая, началось электронное голосование за самое красивое село Воронежской области. На участие в конкурсе подали 63 заявки. По итогам народного выбора в финал выйдут 20 населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов.
Голосование проходит на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин» e-active.govvrn.ru. Завершится оно 30 мая.
Окончательные итоги конкурса комиссия подведет после выездной оценки заявок. Ее критериями являются особенность застройки, наличие достопримечательностей, привлекательность въездной группы и оригинальность озеленения.
Самое красивое село и шесть призеров определят до 1 августа. Победитель конкурса получит 2 миллиона рублей на развитие инфраструктуры и дальнейшее благоустройство села. Еще шести призерам достанутся по 300 тысяч рублей.
Ранее лучшими населенными пунктами в регионе становились с 2016-го по 2024 годы села Данцевка Богучарского района, Алферовка Новохоперского района, Нелжа Рамонского района, поселки Ясенки Бобровского района и Отрадное Новоусманского района, село Щучье Лискинского района, поселок Шуберское Новоусманского района, села Слобода Бобровского района и Затон Воробьевского района.