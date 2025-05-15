В Беларуси епископ освятил три вида зефира с новыми вкусами черешни, мандарина и ирландского крема

В сообщении сказано, что 13 мая, во вторник, на фабрике «Красный Мозырянин» епископ Туровский и Мозырский Леонид освятил производство новой продукции. Речь идет про три вида зефира с новыми вкусами: черешни, мандарина, ирландского крема. Кроме того, священник освятил и сотрудников кондитерской фабрики.