В Беларуси епископ освятил три вида зефира с новыми вкусами черешни, мандарина и ирландского крема

В Беларуси епископ освятил зефир со вкусами черешни, мандарина, ирландского крема. Подробности сообщает газета «Прыпяцкая праўда».
В сообщении сказано, что 13 мая, во вторник, на фабрике «Красный Мозырянин» епископ Туровский и Мозырский Леонид освятил производство новой продукции. Речь идет про три вида зефира с новыми вкусами: черешни, мандарина, ирландского крема. Кроме того, священник освятил и сотрудников кондитерской фабрики.
Сообщается, что с благословения владыки разработку, а также выпуск трех видов зефира с новыми вкусами приурочили к 1020-летию Туровской епархии. Указанную продукцию с фирменным знаком, на котором изображен памятник Кириллу Туровскому, уже поступила в фирменные магазины фабрики.
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