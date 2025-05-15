Полчища насекомых терроризируют жителей Дзержинска

Как оказалось, данные насекомые — это златоглазки, которые абсолютно безобидны для человека. Златоглазки не переносят никаких заболеваний и целенаправленно людей не кусают. Но даже если вас укусила такая мошка, то никакой опасности укус не представляет. Златоглазки даже полезны, ведь они уничтожают вредных насекомых. Во многих странах златоглазок разводят специально и продают в качестве природного инсектицида от вредителей растений.