Ушел с котом, а вернулся один: в Перми ищут дом коту, которого бросили в лесу

В приют «Счастливый хвост» попал кот, которого назвали Сосна. Потому что именно под сосной и нашли брошенное животное.
На прошлой неделе Дарья, жительница Перми, побывала по делам на улице Маршала Рыбалко. Пока она сидела в машине и ждала заказов, сделала странное наблюдение:
— Я увидела, что в сосновый лес пошел мужчина с котом подмышкой, а вернулся уже один. Спросила, где кот. Тот ответил: «В лесу». Якобы его попросили оставить там кота. Я пошла в лес, пять минут блуждала и увидела бедолагу. Его специально как будто засунули между корнями сосны и оставили.
Дарья забрала кота. На руках он сидел спокойно, понимал, что его спасают. Параллельно девушка позвонила подруге, та купила переноску и отвезла по договоренности Сосну в приют «Счастливый хвост».
В приюте говорят:
— Комментировать цензурно ситуацию не получается. Засунуть кота под корни дерева в лесу и уйти — это просто кошмар и ужас. Ищем Сосне дом. Это прекрасный ласковый котик, похожий на британца. Лоток, когтеточка — на отлично, кушает хорошо. Осталось собрать деньги на его кастрацию и вакцинацию. Если вы можете нам помочь или хотите забрать Сосну себе, звоните 8 (966)793−41- 51 (Дарья) или пишите в группу приюта: vk.com/happyhvost.