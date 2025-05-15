Ушел с котом, а вернулся один: в Перми ищут дом коту, которого бросили в лесу

— Комментировать цензурно ситуацию не получается. Засунуть кота под корни дерева в лесу и уйти — это просто кошмар и ужас. Ищем Сосне дом. Это прекрасный ласковый котик, похожий на британца. Лоток, когтеточка — на отлично, кушает хорошо. Осталось собрать деньги на его кастрацию и вакцинацию. Если вы можете нам помочь или хотите забрать Сосну себе, звоните 8 (966)793−41- 51 (Дарья) или пишите в группу приюта: vk.com/happyhvost.