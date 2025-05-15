Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на улице Всесоюзной построят надземный переход через авто и ж/д дороги

При строительстве Западной хорды в Ростове на Всесоюзной появится надземный переход.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на улице Всесоюзной планируют возвести надземный пешеходный переход через автомобильную и железнодорожную дороги. Сооружение планируют возвести в рамках строительства второй очереди Западной хорды. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Новый надземный переход будет находиться на месте действующего регулируемого наземного в районе дома № 162 по улице Всесоюзной.

По словам местных жителей, этот переход очень востребован у людей, так как ведет к школе № 77 и храму.

— Очень страшно переходить дорогу, многие машины не останавливаются. Бывает, что здесь людей сбивают машины. А мы водим детей в школу по этому переходу, — рассказала одна из ростовчанок.

Сроки возведения этого перехода пока неизвестны. Его начнут строить, когда найдется финансирование.

Подпишись на нас в Telegram.