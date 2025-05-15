В Ростове на улице Всесоюзной построят надземный переход через авто и ж/д дороги

В Ростове на улице Всесоюзной планируют возвести надземный пешеходный переход через автомобильную и железнодорожную дороги. Сооружение планируют возвести в рамках строительства второй очереди Западной хорды. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.
Новый надземный переход будет находиться на месте действующего регулируемого наземного в районе дома № 162 по улице Всесоюзной.
По словам местных жителей, этот переход очень востребован у людей, так как ведет к школе № 77 и храму.
— Очень страшно переходить дорогу, многие машины не останавливаются. Бывает, что здесь людей сбивают машины. А мы водим детей в школу по этому переходу, — рассказала одна из ростовчанок.
Сроки возведения этого перехода пока неизвестны. Его начнут строить, когда найдется финансирование.
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