Диетолог Соломатина рассказала, как самостоятельно определить наличие сальмонеллы в фарше

В фарше, шницеле и курином филе известного бренда обнаружили бактерию сальмонеллу. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, можно ли самостоятельно определить наличие этой бактерии и чем она опасна.
По ее словам, по внешнему виду можно определить, заражен ли фарш опасными бактериями.
— К сожалению, самостоятельно определить их наличие не получится. Но это можно сделать по косвенным признакам. Например, если фарш уже обветренный, давно лежит на полке, а в магазине плохо работает холодильник. Кроме того, если мясной продукт плохо пахнет, это может сигнализировать о наличии опасных бактерий в нем, — сказала она.
Специалист отметила, что сальмонеллы, а также листерии могут быть и в свежем фарше.
— Они будут больше размножаться при долгом хранении в тепле, а также если они присутствовали изначально в мясе или продукт пропускали через мясорубку, где перед этим было зараженное мясо, — сказала она.
Диетолог предупредила, чем дольше зараженный фарш лежал на полке в магазине, тем больше опасных бактерий в нем содержится.
По ее мнению, опасные бактерии погибают только если подвергнуть их сильной термической обработке.
— Термическая обработка поможет убить сальмонеллы и листерии в фарше. Однако нужно очень хорошо прожаривать и варить такое мясо. Например, если в нем после приготовления блюда останется кровь, бактерии не погибнут, — считает она.
Собеседница «ВМ» напомнила, что сальмонеллы и листерии могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
— Эти бактерии вызывают нарушение микробиома кишечника. Полезные микроорганизмы уже не могут полноценно защищать наш организм. Листерии и сальмонеллы выделяют токсины при размножении, на это реагирует наша иммунная система. Происходит гибель полезной микрофлоры. У человека могут появиться диарея, тошнота, режущие боли в желудке, повышение температуры, слабость, спутанность сознания. Происходит полная интоксикация организма. Иногда даже может понадобиться госпитализация, — говорит Соломатина.
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