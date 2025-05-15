Диетолог Соломатина рассказала, как самостоятельно определить наличие сальмонеллы в фарше

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «ВМ», какие болезни вызывают паразиты, как проникают в тело и можно ли себя обезопасить. По ее словам, самые распространенные пути — через немытые овощи или фрукты и грязные руки. Также большое значение в передаче паразитов, по мнению инфекциониста, имеют домашние животные. Специалист предупредила, что паразиты могут поражать не только желудочно-кишечный тракт, но и любой другой орган человека. Некоторые виды могут негативно влиять на весь организм.