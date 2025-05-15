Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми

ПЕРМЬ, 15 мая — РИА Новости. Девушка, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, предположительно, поднялась на второй этаж здания и оказалась на крыше пристроя, откуда упала, сообщил РИА Новости осведомленный источник в экстренных службах.
В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы без следов насилия. СК возбудил дело по статье об убийстве. Ведется следствие. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения пришла туда вместе с подругой и находилась в сильной степени опьянения.
«Сейчас рассматривается версия падания с крыши», — рассказал осведомленный источник.
По словам собеседника, предполагается, что в какой-то момент девушка почувствовала недомогание, поднялась на второй этаж здания. Там находится окно, из которого можно выбраться на крышу пристроя.