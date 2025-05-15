Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми

В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы без следов насилия. СК возбудил дело по статье об убийстве. Ведется следствие. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения пришла туда вместе с подругой и находилась в сильной степени опьянения.