«Ночь музеев» в 2025 году в Перми. Программа мероприятий

17 мая в Пермском крае пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Для гостей подготовлены разноплановые программы для всех возрастов и интересов. Какие мероприятия будут доступны жителям Перми? Читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Пермский краеведческий музей
Дом Мешкова (6+)
Адрес: ул. Монастырская, 11.
Время проведения:
Как рассказали организаторы, программа «Ночь музеев» приурочена к Году защитника Отечества и открытию новых выставок.
С 18:30 до 22:00 участники смогут пройти квест «Герои экспозиции» и представить себя в образе стрельца, актрисы театра или купца. В программе «Ночь музеев» в Доме Мешкова: настольная игра «Речной вокзал», литературно-музыкальная композиция «Фронтовое письмо» в исполнении молодежного театра «ТеМа», мастер-класс «Гравировка по стеклу», а также экскурсии «Тайна клада “из дома Лары”. Возвращение имени» и «Практики наблюдения с художником Петром Стабровским».
Мероприятие завершится на улице под звуковую пьесу «ШУМАШИН», которая прозвучит в трёх частях. В этой пьесе техника обретает собственный голос: гудки пароходов и поездов, резкий скрежет рельсов, вибрация двигателей и треск трансформаторов сольются с гулом города.
Музей пермских древностей
Адрес: ул. Сибирская, 15.
Время проведения:
Программа получила название «Прислонись!» и рассказывает о раскопках трогонтериевого слона. В интерактивном зале музея участники мероприятия смогут посетить мастер-классы «Собери слона» и «Мини-раскопки». А в экспозиционном зале будет находится лекторий с участием учёных, занятых в раскопках и камеральной обработке находок трогонтериевого слона, увлечённых этими уникальными открытиями.
Посетителей также ждёт фотозона, интерактивные раскопки, тематические фильмы и клуб увлекательных настольных игр.
Детский музейный центр (4+)
Адрес: ул. Пермская, 78.
Время проведения:
В 2025 году музей отмечает 10-летие выставки «Селенитовая комната». Этому солнечному камню посвящена «Ночь музеев». В программе: выставка «Про Льва, который стал писателем…», мастер-классы Роспись селенита и «Вся соль Пермского моря. Аромасаше», открытая мастерская камнереза и экскурсии «Секреты Селенитовой комнаты». Кроме того, участники смогут посетить спектакль «Царевна Селенит» (5+) и музейное занятие «Камнерезная мастерская» (8+).
Пермская художественная галерея
Адрес: Окулова, 75, к. 3.
Время проведения:
«Ночь музеев» начнётся с пешеходной экскурсии «Искусство в эвакуации», на которой расскажут как существовало искусство в условиях эвакуации, а также о трудовых подвигах деятелей культуры. После экскурсии в Пермской галерее откроется выставка «Николай Неврев. “Большой выигрыш”: номинал удачи пореформенной эпохи».
Посетители смогут также посетить экскурсию в реставрационные мастерские, авторскую экскурсию Ольги Старцевой по моновыставке «Николай Неврев. “Большой выигрыш”: номинал удачи пореформенной эпохи» и лекцию Владимира Береснева «Реальность и реализм. Эстетические модели действительности в искусстве передвижников».
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Исторический парк «Россия — Моя история»
Адрес: ул. Монастырская, 2 к.1.
Время проведения:
17 мая в пермском историческом парке «Россия — Моя история» пройдут специальные мероприятия и откроются новые выставки, посвящённые людям, которые в разные эпохи защищали Родину, способствовали её развитию, научному прогрессу и укреплению лидерства.
Участники «Ночь музеев» в парке «Россия — Моя история» смогут посетить в течение всего вечера квесты по экспозициям «Путь к звёздам» и «1914−1945. От великих потрясений к Великой Победе», за правильные ответы в которых можно получить приз. Кроме того, в программе: мастер-класс по изготовлению динамической куклы «Герои истории» (6+) в творческой мастерской, авторская экскурсия «Герои Дома Романовых в войнах трех столетий» (12+), иммерсивная встреча с бойцом Красной Армии (6+), концерт квартета народных инструментов «Каравай» (6+), а также экскурсии «Страна героев» (12+) и «Герои Отечества» (12+).
Пермский университет
Адрес: Дзержинского, 2.
Дата проведения: 16.05.2025.
«Ночь музеев и Ботсада» в ПГНИУ пройдёт 16 мая, на день раньше событий в других местах. Планируется более 30 мероприятий для всей семьи. В 2025 году основная площадка будет находится за корпусом № 5, рядом с могучим дубом.
У старого дуба развернётся «Сад времени», установят информационные стойки, откуда будут стартовать экскурсии по кампусу, а также организуют зоны для семейного отдыха.
Бесплатные экскурсии пройдут в десяти музеях: от зоологии позвоночных до юстиций. Для посещения будет организована выставка, посвящённая студенческой волонтёрской группе «Поиск», которая установила фундамент традиций празднования Дня Победы в университете. На ней будут представлены 100 книжных памятников времён Великой Отечественной войны.
Организаторы мероприятия сообщили, что специально к «Ночь музеев и Ботсада» было разработано шесть специальных экскурсий по кампусу и экскурсия по микрорайону Заимка, а также запланировано посещение метеостанции. В программе также: анатомический театр, где будут разбирать компьютеры — от ранних моделей до современных устройств; площадка «История в деталях», где дизайнеры расскажут о том, как мода вдохновляется прошлым. Завершит «Ночь музеев и Ботсада» концерт группы «Пальчик мимо» с 21:00 до 22:00.
Экскурсии по Ботаническому саду будут проходить каждые 15 минут с 16:00 до 20:00. Стоимость экскурсии — 300 рублей.