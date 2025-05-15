«Ночь музеев» в 2025 году в Перми. Программа мероприятий

Участники «Ночь музеев» в парке «Россия — Моя история» смогут посетить в течение всего вечера квесты по экспозициям «Путь к звёздам» и «1914−1945. От великих потрясений к Великой Победе», за правильные ответы в которых можно получить приз. Кроме того, в программе: мастер-класс по изготовлению динамической куклы «Герои истории» (6+) в творческой мастерской, авторская экскурсия «Герои Дома Романовых в войнах трех столетий» (12+), иммерсивная встреча с бойцом Красной Армии (6+), концерт квартета народных инструментов «Каравай» (6+), а также экскурсии «Страна героев» (12+) и «Герои Отечества» (12+).