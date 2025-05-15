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Омскому отелю впервые поставили «пять звезд»

Такой оценки удостоился гостиничный комплекс по улице Щербанева.

Источник: Комсомольская правда

Омскому отелю в истории гостиничного сервиса города впервые поставили «пять звезд». Такой статус присвоен отелю «50\60» на улице Щербанева.

Как сообщила пресс-служба отеля, заведение прошло проверку более чем по двумстам параметрам, включая состояние номеров и качество предоставляемых услуг.

Присвоение звезд отелям в России осуществляет аккредитованная организация, список которой есть на сайте Федерального агентства по туризму. Максимальная оценка, которая присваивалась омским отелям ранее — четыре звезды.

Гостиничный комплекс «50\60» принадлежит бизнесмену Илье Фридману. Изначально он должен был работать под вывеской сети отелей Hilton.