Омскому отелю впервые поставили «пять звезд»

Омскому отелю в истории гостиничного сервиса города впервые поставили «пять звезд». Такой статус присвоен отелю «50\60» на улице Щербанева.
Как сообщила пресс-служба отеля, заведение прошло проверку более чем по двумстам параметрам, включая состояние номеров и качество предоставляемых услуг.
Присвоение звезд отелям в России осуществляет аккредитованная организация, список которой есть на сайте Федерального агентства по туризму. Максимальная оценка, которая присваивалась омским отелям ранее — четыре звезды.
Гостиничный комплекс «50\60» принадлежит бизнесмену Илье Фридману. Изначально он должен был работать под вывеской сети отелей Hilton.