Белорусские спасатели тушили пожар в магазине «Торты»

Говорится, что 15 мая, в четверг, спасатели работали по сообщению о пожаре, случившегося в магазине «Торты», которые находится в Толочине. На момент приезда на место сотрудников МЧС, в магазине было сильное задымление. Сотрудники оперативно потушили пожар.