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Белорусские спасатели тушили пожар в магазине «Торты»

Сотрудники МЧС Беларуси оперативно потушили пожар в магазине «Торты».

Источник: Комсомольская правда

Белорусские спасатели тушили пожар в магазине «Торты». Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Говорится, что 15 мая, в четверг, спасатели работали по сообщению о пожаре, случившегося в магазине «Торты», которые находится в Толочине. На момент приезда на место сотрудников МЧС, в магазине было сильное задымление. Сотрудники оперативно потушили пожар.

В пресс-службе обратили внимание, что никто не пострадал. Сказано, что огонь повредил потолок. Кроме того, продуктами горения были закопчены товар и стены.

Ранее мы писали, что троллейбус врезался в автобус на остановке на улице Чкалова в Минске.

Кстати, МАРТ Беларуси запретил продавать кофе под маркой «Красного пищевика».

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