Белорусские спасатели тушили пожар в магазине «Торты». Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Говорится, что 15 мая, в четверг, спасатели работали по сообщению о пожаре, случившегося в магазине «Торты», которые находится в Толочине. На момент приезда на место сотрудников МЧС, в магазине было сильное задымление. Сотрудники оперативно потушили пожар.
В пресс-службе обратили внимание, что никто не пострадал. Сказано, что огонь повредил потолок. Кроме того, продуктами горения были закопчены товар и стены.
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