В Минской области в период летних каникул будет функционировать 24 стационарных лагеря

«Для обеспечения полноценного летнего отдыха и оздоровления детей в условиях загородного пребывания в Минской области будут функционировать 24 стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием продолжительностью не менее пятнадцати дней. На удешевление стоимости путевок в лагеря из средств республиканского бюджета выделено Br11,3 млн. Также в текущем году на оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к работе в летний период представительством Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения направлено более Br120 тыс.», — рассказали в главном управлении.