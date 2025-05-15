В Минской области в период летних каникул будет функционировать 24 стационарных лагеря

В воспитательно-оздоровительных лагерях Минской области в летний период планируется оздоровить более 56 тыс. несовершеннолетних.
«Для обеспечения полноценного летнего отдыха и оздоровления детей в условиях загородного пребывания в Минской области будут функционировать 24 стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием продолжительностью не менее пятнадцати дней. На удешевление стоимости путевок в лагеря из средств республиканского бюджета выделено Br11,3 млн. Также в текущем году на оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к работе в летний период представительством Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения направлено более Br120 тыс.», — рассказали в главном управлении.
Особое внимание будет уделено оздоровлению детей отдельных категорий. «Запланировано оздоровление 1472 детей-сирот, 168 воспитанников региональных интернатных учреждений, 1127 детей-инвалидов», — отметили в главном управлении.
В центральном регионе будут организованы восемь областных воспитательно-оздоровительных лагерей. Так, с 17 по 20 июня главным управлением по образованию облисполкома совместно с Минским областным управлением МЧС будет организован и проведен в Вилейском районе полевой лагерь «Юный спасатель». Запланирована организация работы 115 лагерей труда и отдыха для 1762 учащихся.
«Основные виды работ, в которых будут задействованы учащиеся, — благоустройство территорий, уход за лесными насаждениями, сбор ягод и овощей, сельскохозяйственные работы и др.», — рассказали в главном управлении.
В районах будет продолжено тесное взаимодействие с воинскими частями и подразделениями, военными комиссариатами, РОВД, РОЧС, общественными организациями ОСВОД, ДОСААФ и иными заинтересованными структурами.
«Приоритет летней оздоровительной кампании — гражданское и патриотическое воспитание. Работа в этом направлении будет осуществляться через организацию и проведение мероприятий с использованием активных форм и методов воспитания, направленных на повышение гражданской, правовой культуры личности, формирование патриотизма, развитие творческих способностей воспитанников через приобщение их к традициям и духовно-нравственным ценностям белорусского народа», — отметили в главном управлении.