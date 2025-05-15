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В Уфе забетонировали размытый участок дороги на улице Генерала Рыленко

В Уфе на улице Генерала Рыленко дорожные рабочие забетонировали размытый участок дороги. О решении проблемы «Башинформу» сообщили в администрации Кировского района столицы.

Источник: Башинформ

Напомним, накануне из-за сильных дождей на улице Генерала Рыленко произошло частичное смывание грунта. На участке соединения лестницы с пешеходным тротуаром образовалась промоина.

Генподрядчик обещал решить проблему в рамках исполнения гарантийных обязательств уже сегодня, заверил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Подрядчик забетонировал место, откуда пошла вода по склону. Параллельно организован подвоз песчано-гравийной смеси для засыпки промоины. В данный момент идут уплотнительные работы ПГС на участке от пешеходного тротуара к лестнице.