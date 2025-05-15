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Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров

Лавров: работать с машинисткой приятнее, чем с любым искусственным интеллектом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом, пошутил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба.

«Если раньше, когда я начинал свою карьеру, надо было бегать по коридорам, там машинистка что-то печатала, и, не приведи Господь, где-то ошибку сделала, там надо было замазывать беленьким таким, я уже не помню, как это называлось, опять печатать. Конечно, работа с живой машинсткой это лучше, чем с любым искусственным интеллектом», — сказал Лавров.

По его словам, несмотря на ускорение рабочего процесса с помощью нейросетей и более долгую работу с человеком, он все равно предпочел бы живое общение.