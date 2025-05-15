Судья в отставке Александра Любченко скончалась в Волгограде

Вернувшись в Россию, поступила на службу в областную прокуратуру, где занималась надзором за соблюдением законов в судах по уголовным делам. В 1998 году Указом Президента Российской Федерации была назначена судьей Городищенского районного суда Волгоградской области, а в 2009 году — судьей Центрального районного суда Волгограда. В Центральном райсуде она отработала 14 лет.