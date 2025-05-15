Самарская область вышла в лидеры России по количеству социальных предприятий

В 2024 году совокупный доход социальных предпринимателей вырос на 37% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 140 млрд рублей. Средняя выручка на одно предприятие увеличилась на 38%, с 9,3 млн до 12,8 млн рублей.