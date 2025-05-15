Самарская область вышла в лидеры России по количеству социальных предприятий

Министерство экономического развития России обновило статистику по социальным предприятиям. По данным ведомства, в стране зарегистрировано 12,1 тысячи таких организаций.
Самарская область входит в десятку регионов с наибольшим числом социальных предприятий, имея 239 компаний с соответствующим статусом.
В 2024 году совокупный доход социальных предпринимателей вырос на 37% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 140 млрд рублей. Средняя выручка на одно предприятие увеличилась на 38%, с 9,3 млн до 12,8 млн рублей.
Основная специализация социальных предприятий в Самарской области связана с образованием, здравоохранением, культурой, спортом и досугом, а также обрабатывающей промышленностью.
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