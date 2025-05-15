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Электротехнический завод в Самаре провел День открытых дверей для выпускников

Около сотни учеников выпускных классов смогли посетить производство и ближе познакомиться с особенностями профессии инженера и возможностями карьерного роста в отрасли.

Около сотни учеников выпускных классов смогли посетить производство и ближе познакомиться с особенностями профессии инженера и возможностями карьерного роста в отрасли.

Во время мероприятия школьникам была представлена специальная программа «Лидеры энергетики», разработанная совместно предприятием и Самарским государственным техническим университетом (Политех).

Девятиклассники получили шанс поступить в специализированный инженерный класс, организованный на базе 118-й школы.

Учащиеся же старших классов смогут продолжить свое образование в Политехе на условиях целевой подготовки, совмещенной с производственной практикой непосредственно на заводе.

Кроме того, участники проекта обеспечены возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятии «Электрощит», открывающей перед ними перспективы стабильной профессиональной деятельности и успешного профессионального развития.

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